Número de mortos em protestos no Iraque sobe para quase 100

BEIRUTE, 5 OUT (ANSA) – Subiu para quase 100 o número de mortos nos protestos contra a corrupção e o desemprego que sacodem o Iraque desde o início da semana, informou um relatório do Ministério da Saúde, citado pela agência turca Anadolu, neste sábado(5).

De acordo com o Alto Comissariado para Direitos Humanos do Iraque, uma entidade semi-oficial,, mais de 3 mil pessoas ficaram feridas. O balanço de vítimas inclui dois policiais e uma criança, mas a maior parte é de ativistas e manifestantes. Uma sessão de emergência foi agendada no Parlamento hoje para debater medidas para cessar o caos. Os protestos foram iniciados para lutar contra o desemprego, a corrupção e as recorrentes falhas no abastecimento de eletricidade e água. Ontem (4), as autoridades do país suspenderam o toque de recolher em Bagdá. (ANSA)