++ Número de mortos em Petrópolis passa de 200 ++

SÃO PAULO, 23 FEV (ANSA) – Um novo boletim divulgado pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (23) informa que o número de mortes em decorrência dos deslizamentos provocados pelas chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, passou de 200.

Segundo as autoridades, entre as vítimas, há 124 mulheres e 80 homens. Do total, 39 são crianças ou adolescentes. Ao todos, 188 corpos foram identificados, sendo 180 liberados e entregues a funerária. Ainda há 51 pessoas desaparecidas. (ANSA).

