ATENAS, 14 JUN (ANSA) – Subiu para 78 o número de pessoas mortas no naufrágio de um pesqueiro com centenas de migrantes na costa do Peloponeso, no sul da Grécia, nesta quarta-feira (14).

O balanço foi divulgado pela Guarda Costeira grega. (ANSA).

