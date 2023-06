Número de mortos em naufrágio na Grécia chega a 82

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 11:01 Compartilhe

ATENAS, 21 JUN (ANSA) – As equipes de resgate da Grécia encontraram na noite da última terça-feira (20) mais uma vítima do naufrágio de um pesqueiro superlotado de migrantes na costa da península do Peloponeso.

Com isso, o número de mortos na tragédia de 14 de junho subiu para 82, porém centenas de pessoas ainda estão desaparecidas.

Até o momento, apenas 104 indivíduos foram resgatados com vida, mas o barco levava cerca de 750 migrantes, de acordo com relatos de testemunhas. Pelo menos 130 paquistaneses estão entre os desaparecidos.

O pesqueiro havia partido de Tobruk, no litoral leste da Líbia, com destino à Itália, principal porta de entrada para migrantes forçados na União Europeia.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 1,3 mil pessoas já morreram ou desapareceram tentando concluir a travessia do Mediterrâneo em 2023, contra pouco mais de mil de igual período do ano passado. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias