Número de mortos em massacre na Tailândia sobe para 26

ROMA, 9 FEV (ANSA) – Um novo balanço revelou que os ataques a tiros cometidos por um soldado na cidade de Korat, na Tailândia, deixou 26 pessoas mortas e outras 57 feridas. O autor do massacre morreu 17 horas depois do início do massacre, após confronto com a polícia. De acordo com o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-O-Cha, oito feridos estão em estado grave e 25 já foram liberados do hospital. Classificando o ataque como “um massacre sem precedentes”, o premier explicou que o sargento de 32 anos de idade, identificado como Jakrapanth Thomma, teria cometido o crime por um “problema pessoal” ligado à venda de uma casa. “Um incidente assim nunca havia acontecido na Tailândia, e esperamos que nunca volte a acontecer”, afirmou Prayut Chan-ocha.

Ontem (8), Thomma abriu fogo por volta das 15h30 (horário local) em uma base militar e em seguida no shopping “Terminal21”, onde atirou indiscriminadamente com um fuzil contra pedestres e automóveis. Diversas pessoas conseguiram se esconder pelo centro comercial e só foram liberadas depois de cerca de seis horas após o início do ataque. A polícia cercou o local e conseguiu matar o soldado em meio a uma troca de tiros. De acordo com a imprensa tailandesa, Thomma fez uma transmissão ao vivo dos disparos em sua conta no Facebook. (ANSA)