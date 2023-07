Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 17:01 Compartilhe

ALGERI, 24 JUL (ANSA) – Subiu para 34 o número de mortos em decorrência dos incêndios florestais que já atingiram várias províncias do norte da Argélia, informou o Ministério do Interior do país na tarde desta segunda-feira (24).

Ao menos 10 vítimas são soldados e foram registradas na província costeira de Bejaia, em Cabilia. Já as outras 24 são civis. As autoridades da Argélia abriram uma investigação para apurar as causas dos incêndios. (ANSA).

