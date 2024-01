Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

GAZA, 27 JAN (ANSA) – Subiu para 26.257 o total de mortos em Gaza desde o início da reação de Israel ao ataque do Hamas em 7 de outubro passado.

O número de feridos subiu para 64.797, segundo os dados do balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde palestino.

O Exército de Israel afirmou neste sábado (27) que continua suas operações em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, realizando ataques direcionados a alvos considerados terroristas, incluindo um depósito de armas com grande quantidade de munições, rifles e instrumentos tecnológicos.

As forças israelenses estimaram que, na última semana, mais de 100 terroristas foram mortos em Khan Yunis, onde as forças israelenses estão atuando principalmente no setor ocidental da cidade, considerada uma fortaleza do Hamas.

As operações incluíram ataques a células antitanque, destruição de infraestruturas e localização de armas.

Ao mesmo tempo, a ONG Médicos Sem Fronteiras informou que a Faixa de Gaza não conta mais com nenhuma unidade de saúde capaz de fornecer cuidados médicos vitais em caso de grande número de feridos.

O cenário foi delineado a partir de ordens de evacuação de hospitais como o Nasser, que agora conta com capacidade cirúrgica mínima e escassez de suprimentos. Ainda há entre 300 e 350 pacientes que não puderam ser evacuados devido ao risco de vida por ferimentos de guerra e à falta de ambulâncias.

A organização pediu um cessar-fogo imediato e que os hospitais sejam espaços protegidos, permitindo que a população tenha acesso a cuidados médicos e os profissionais de saúde possam fornecê-los, além de facilitação de entrega de suprimentos humanitários. (ANSA).

