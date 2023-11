Número de mortos em Gaza se aproxima de 9 mil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/11/2023 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 NOV (ANSA) – Passou de 8,7 mil o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da atual guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, que controla o enclave palestino.

Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo Ministério da Saúde local, os ataques israelenses já fizeram 8.796 vítimas, incluindo 3.648 menores de idade, desde 7 de outubro, enquanto outras 22.219 pessoas ficaram feridas.

O boletim chega no dia seguinte ao bombardeio de Israel contra o campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza. Segundo o Hamas, o ataque matou 400 pessoas, incluindo sete reféns, dos quais três seriam estrangeiros.

Israel, por sua vez, reporta mais de 1,4 mil mortos nos atentados deflagrados pelo grupo islâmico em 7 de outubro.

Em meio ao agravamento do conflito, o papa Francisco disse nesta quarta que continua rezando “pelas populações que sofrem com as guerras”.

“Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, não esqueçamos a Palestina, não esqueçamos Israel, não esqueçamos tantas outras regiões onde a guerra ainda é muito forte”, declarou o líder católico. (ANSA).

