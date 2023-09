Número de mortos em fábrica de bolas de golfe em Taiwan sobe para nove

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2023 - 6:14 Compartilhe

Nove pessoas morreram no incêndio de uma fábrica de bolas de golfe no sul de Taiwan durante o fim de semana, incluindo quatro bombeiros que faleceram em uma explosão, segundo um balanço atualizado divulgado pelas autoridades.

O incêndio, que começou na tarde de sexta-feira e prosseguiu durante a noite, feriu mais de 100 pessoas, a maioria trabalhadores na fábrica do condado de Pingtung, segundo o governo local.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing Wen, visitou o lugar da tragédia no sábado para oferecer condolências às famílias das vítimas e se comprometeu a investigar a causa do incêndio.

Um funcionário do Corpo de Bombeiros de Pingtung disse que o peróxido armazenado na fábrica pode ter causado uma grande explosão, seguida de várias outras menores.

Várias pessoas ficaram presas no local após as explosões, que provocaram a queda parcial do teto da fábrica.

