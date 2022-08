Número de mortos em explosão na capital da Armênia sobe para 16

AFP 16/08/2022 - 6:02 Compartilhe

Ao menos 16 pessoas morreram na explosão de domingo em um mercado de uma área comercial de Yerevan, capital da Armênia, de acordo com o balanço atualizado divulgado pelo ministério de Situações de Emergência.

“Recuperamos 16 corpos”, anunciou o ministério em um comunicado. As operações de busca prosseguem com 350 funcionários do governo.

Dezoito pessoas continuam desaparecidas.

A explosão provocou o desabamento do edifício e deixou mais de 60 feridos.

O Ministério Público da Armênia anunciou a abertura de uma investigação por “violação das normas para o armazenamento de produtos inflamáveis e violação das normas contra incêndios” que provocaram as mortes de várias pessoas por “negligência”.

A explosão aconteceu em um depósito de fogos de artifício no mercado de Surmulu, de acordo com testemunhas.

As autoridades descartam a hipótese de atentado.