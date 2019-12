Número de mortos em erupção na Nova Zelândia sobe para 16

ROMA, 15 DEZ (ANSA) – Subiu para 16 o número de mortos na repentina erupção de um vulcão em White Island, pequena ilha pertencente à Nova Zelândia, na última segunda-feira (9).

A 16ª vítima é uma pessoa australiana que havia sido repatriada após o desastre e faleceu no hospital. A maior parte dos mortos eram turistas.

As autoridades continuam buscando dois indivíduos desaparecidos, e 20 feridos permanecem em tratamento intensivo por causa das queimaduras. Os socorristas acreditam que os corpos estejam no mar.

O vulcão de White Island é o mais ativo do país e havia entrado em erupção pela última vez em 2016. 47 pessoas estavam na ilha no momento da explosão: 24 da Austrália, nove dos Estados Unidos, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, duas da China, duas do Reino Unido e uma da Malásia. (ANSA)