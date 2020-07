Número de mortos em deslizamento em Myanmar passa de 160

BAGCOC, 03 JUL (ANSA) – As autoridades de Myanmar atualizaram nesta sexta-feira (03) para 162 o número de vítimas do deslizamento de terra que atingiu uma mina de jade em Hpakant, no norte do país.

As buscas iniciadas logo após o desastre na quinta-feira (02) foram suspensas por algumas horas por conta do risco de um novo deslocamento de terra, já que as chuvas ainda caem com força na área. Apesar das chances serem remotas, os socorristas procuram por possíveis sobreviventes. Segundo informações das autoridades, as fortes chuvas que vinham atingindo a região há vários dias provocaram o deslocamento de parte da terra que cobria a montanha, que desmoronou rapidamente. O deslizamento atingiu um lago criado para tratar a água da mina, o que provocou uma grande onda de lama e rejeitos, que rapidamente atingiu todos que estavam no local.

O estado de Kachin possui muitos recursos naturais preciosos e é palco de constantes tragédias do tipo, além de conflitos militares entre membros da etnia local e membros das Forças Armadas do país. (ANSA)

