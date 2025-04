O balanço de mortos no desabamento de uma casa noturna em Santo Domingo subiu para 113, segundo o boletim atualizado pelas autoridades divulgado nesta quarta-feira.

“No caso dos mortos, subiu para 113 nesta manhã”, disse o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez, que confirmou o falecimento do popular cantor Rubby Pérez no incidente.

