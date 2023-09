Número de mortos em ciclone no Sul do Brasil chega a 40

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2023 - 12:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) – Chegou a 40 o número de mortes em decorrência da passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais duas vítimas foram encontradas no estado nesta quinta-feira (7), nas cidades de Cruzeiro do Sul e Imigrante. Com isso, o total de óbitos no RS subiu para 39, enquanto Santa Catarina registra uma morte.

Nove pessoas seguem desaparecidas, todas elas na cidade gaúcha de Muçum, enquanto cerca de 6 mil indivíduos estão desalojados ou desabrigados no estado. Muçum é o município mais afetado pelo ciclone, com 14 óbitos confirmados.

O governador Eduardo Leite decretou calamidade pública no Rio Grande do Sul, que deve sofrer novas tempestades nos próximos dias. Segundo Leite, essa é a maior tragédia climática da história do RS. (ANSA).

