Número de mortos em bombardeio russo contra hipermercado na Ucrânia sobe para 16

AFP 26/05/2024 - 11:04

O balanço do bombardeio russo contra um hipermercado de material de construção na cidade de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, subiu para 16 mortos, anunciou o governador da região neste domingo, um dia após o ataque.

“Infelizmente, registramos 16 mortes”, disse Oleg Sinegubov, governador regional de Kharkiv, que horas antes havia anunciado 14 vítimas fatais.

O ministro do Interior, Igor Klimenko, informou em um balanço anterior que o ataque deixou 43 feridos e 16 pessoas “consideradas desaparecidas”.

“Precisamos de mais de 16 horas para apagar as chamas, que se propagaram por 13.000 metros quadrados”, acrescentou o ministro no Telegram.

Klimenko afirmou que os legistas e os investigadores continuam trabalhando para identificar os cadáveres entre os destroços do estabelecimento comercial, na periferia de Kharkiv. Também anunciou que 200 integrantes das equipes de emergência procuram corpos entre os escombros.

O governador Sinegubov afirmou que duas vítimas do ataque “eram homens que trabalhavam no hipermercado”, atingido por duas bombas russas teleguiadas.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, fica no nordeste do país, a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, e é cenário frequente de bombardeios russos.

– Zelensky critica Putin –

Ainda com o uniforme, Lyubov, uma funcionária da limpeza no hipermercado, relatou como fugiu do edifício.

“Aconteceu de repente. No início, não entendemos, tudo ficou preto e tudo começou a cair sobre nossas cabeças”, declarou.

“Ainda bem que meu telefone ligou, graças à lanterna encontrei uma saída, mas à nossa frente tudo já estava em chamas”, acrescentou.

A unidade pertence à rede de hipermercados Epitsentr, que vende material de construção e para o lar.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenou o ataque à plena luz do dia contra um alvo “obviamente civil”.

“Apenas loucos como Putin são capazes de matar e aterrorizar pessoas de uma forma tão vil”, disse, em referência ao presidente russo, que ordenou a entrada das suas tropas na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Segundo a agência estatal de notícias russa TASS, que citou uma fonte das forças de segurança, um ataque com mísseis destruiu “um depósito militar e um posto de comando” dentro da loja.

Moscou iniciou em 10 de maio uma ofensiva terrestre na região de Kharkiv, durante a qual conseguiu conquistar várias localidades e forçar Kiev a enviar reforços para o setor.

A Ucrânia afirmou na sexta-feira que conseguiu frear o avanço russo.

A Rússia, no entanto, reivindicou neste domingo a tomada da localidade de Berestove, em Kharkiv, localizada na linha frente leste e próxima da região de Lugansk.

– Reunião sobre a paz –

Zelensky fez um apelo neste domingo a seus homólogos dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, para que participem em uma reunião de cúpula na Suíça, em junho, sobre a guerra em seu país.

“Por favor, apoiem a reunião de cúpula de paz com sua liderança pessoal e participação”, pediu Zelensky, antes de afirmar que “os esforços da maioria global são a melhor garantia de que todos os compromissos serão cumpridos”.

A conferência, sem a participação da Rússia, acontecerá nos dias 15 e 16 de junho na cidade suíça de Lucerna.

Biden não confirmou presença e a China, que afirma apoiar uma conferência de paz internacional reconhecida tanto pela Rússia como a Ucrânia, não se pronunciou sobre o encontro na Suíça.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 14 mísseis e mais de 30 drones de ataque no país durante a noite, mas destacou que derrubou 12 mísseis.

Na região central de Vinnytsia, fragmentos de um drone abatido feriram três pessoas e danificaram casas e edifícios residenciais, segundo as autoridades regionais.

No sábado à noite, outro ataque atingiu o centro da cidade de Kharkiv e deixou 25 feridos, informou Sinegubov.

