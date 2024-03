Número de mortos em bombardeio à cidade ucraniana de Odessa sobe para 12

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/03/2024 - 16:57 Para compartilhar:

O bombardeio realizado ontem pela Rússia contra a cidade ucraniana de Odessa deixou 12 mortos, entre eles cinco crianças, segundo um balanço anunciado na noite deste domingo por autoridades, após concluírem as buscas por sobreviventes.

O ataque matou cinco crianças, incluindo dois bebês, segundo comunicado divulgado hoje pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e uma declaração do governador regional de Odessa, Oleg Kiper.

Uma mulher e um bebê de 8 meses foram encontrados mortos sob os escombros de um prédio destruído por um drone russo.

O presidente Zelensky informou hoje que 215 membros dos serviços de emergência participaram da operação de busca, concluída nesta noite.

Zelensky disse que o ataque mostra a importância de apoiar a Ucrânia, no momento em que o país sofre com a falta de munições e com o bloqueio a um pacote de ajuda dos Estados Unidos.

Na véspera, o presidente ucraniano criticou “o terror russo que busca exclusivamente destruir vidas” e exigiu de seus aliados ocidentais mais sistemas de defesa antiaérea, caças e munições.

Em outras partes da Ucrânia, “uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas” no domingo, na região de Kherson, após ataques russos, disse o Ministério do Interior ucraniano no Telegram.

Outras cinco pessoas ficaram feridas na noite de sábado em dois atentados russos em Donetsk, segundo o Ministério Público desta região do leste da Ucrânia.

No front oriental, perto da cidade de Avdiivka, tomada pelo Exército russo em meados de fevereiro, o general ucraniano Oleksandr Tarnavskyi garantiu neste domingo que a situação “está se estabilizando”. “Ainda é complicado, mas está sob controle”, disse ele.

