Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 9:01

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – O Ministério do Interior da Ucrânia informou nesta sexta-feira (29) que o ataque massivo russo contra diversas cidades do país deixou ao menos 18 mortos e 108 feridos.

De acordo com as autoridades, foram lançados 158 mísseis e drones sobre as regiões do território ucraniano. Em vídeos divulgados, equipes de resgate podem ser vistas tentando extrair pessoas presas nos escombros. (ANSA).

