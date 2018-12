Número de mortos em ataque na China chega a 8

PEQUIM, 26 DEZ (ANSA) – Pelo menos oito pessoas morreram e 22 ficaram feridas na China nesta terça-feira (25) após um homem armado com uma faca sequestrar um ônibus e o lançar contra pedestres, informou hoje (26) a polícia local ao divulgar o balanço de vítimas. O ataque ocorreu na província de Fujian, ao sul de Xangai. As autoridades não especificaram quantas pessoas estavam a bordo do transporte e quantas na calçada. Segundo a polícia chinesa, o agressor, de 48 anos, estaria desempregado. Ele foi detido, mas sua identidade não foi divulgada.

As investigações iniciais afirmam que, antes do atentado, o homem protagonizou uma confusão com um funcionário de um comitê de bairro, com quem ele discordava há algum tempo.(ANSA)