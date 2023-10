Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 10:01 Compartilhe

TEL AVIV, 7 OUT (ANSA) – O governo de Israel informou que ao menos 40 pessoas morreram no ataque massivo do Hamas neste sábado (7).

O Ministério da Saúde de Gaza também indicou que, nas primeiras horas de conflito com Israel, 161 palestinos foram mortos e 931 se feriram.

Entre os mortos, haveria membros do comando do Hamas, mortos em combate com o Exército israelense. (ANSA).

