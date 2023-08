Número de mortes provocadas pelas chuvas na Índia sobe para 65

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 6:50 Compartilhe

Ao menos 65 pessoas morreram, incluindo 11 no desabamento de um templo hindu, e dezenas estão desaparecidas após as fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na Índia, segundo um balanço atualizado divulgado nesta terça-feira (15).

As chuvas torrenciais provocaram inundações que arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes nos estados de Uttarakhand e de Himachal Pradesh, na região do Himalaia, no norte da Índia.

As inundações e deslizamentos de terra são frequentes durante a temporada de monção na Índia, mas os cientistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência e gravidade.

Na região de Himachal Pradesh, a mais afetada pelas inundações, ao menos 52 pessoas morreram desde domingo, informou o chefe do Executivo local, Sukhvinder Singh Sukhu.

Onze faleceram no desabamento de um templo hindu na capital do estado, Shimla.

“As operações de resgate continuam e tememos que pelo menos 10 pessoas estejam bloqueadas sob os escombros”, declarou à AFP o presidente do comitê de gestão de catástrofes do distrito, Aditya Negi.

No estado vizinho de Uttarakhand, 13 pessoas morreram desde sexta-feira, informaram as autoridades.

Nas áreas mais afetadas pelas chuvas, rodovias e a rede de energia elétrica foram danificadas e milhares de pessoas ficaram isoladas. A rede ferroviária também sofreu o impacto.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou solidariedade às vítimas e prometeu que as autoridades locais e nacionais “trabalharão juntas”.

A temporada de monção é responsável por quase 80% das chuvas anuais no sul da Ásia e é um fenômeno vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca muita destruição.

