Número de mortes no Rio Grande do Sul sobe para 172; ainda há 42 desaparecidos 

Subiu para 172 o número de mortes registradas no Rio Grande do Sul em decorrência da catástrofe climática que atingiu o estado. Segundo o boletim deste domingo, 2, da Defesa Civil, ainda há 42 desaparecidos.

O balanço cita 806 pessoas feridas e 617,4 mil fora de suas casas, sendo 580,1 mil desalojados e 37,3 mil em abrigos.

As tempestades, que causaram enchentes e inundações, afetaram 2,39 milhões de pessoas em todo o estado, impactando 475 dos 497 municípios.

Ao menos 77.873 pessoas foram resgatadas, além de 12.543 animais.

As fortes chuvas que atingiram o estado começaram a cair em 27 de abril, tendo avançado na direção norte por mais de uma semana. O mau tempo deixou um rastro de enxurradas e inundações, com mortes e destruição ao longo de rios como Taquari, Sinos, Caí, Gravataí, Pardo e Jacuí. Um imenso volume d´água depois desembocou no Guaíba.