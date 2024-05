Número de mortes no Rio Grande do Sul chega a 143, diz boletim da Defesa Civil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 10:06 Para compartilhar:

Novo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã deste domingo, 12, relata mais sete mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Com isso, são 143 mortes.

O boletim ainda informa que a Defesa contabiliza 125 desaparecidos, mantendo o número estável em relação ao que foi divulgado no sábado. O número de feridos chegou a 806, 50 a mais do que o dia anterior.

Além disso, com a volta da chuva no estado, o número de pessoas fora de suas casas aumentou de cerca de 441 mil, registrado no sábado, 11, para mais de 618 mil. Mais de 81 mil estão em abrigos e 537 mil estão desalojados (em casa de amigos e parentes).