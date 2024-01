Número de Indicações Geográficas no Brasil cresce 60% em quatro anos, diz Sebrae

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/01/2024 - 11:00 Para compartilhar:

São Paulo, 03 – O Brasil reconheceu nove Indicações Geográficas (IGs) em 2023, estima a Agência Sebrae. Ao todo, 109 IGs já existem no País, 60% a mais que o registrado em 2019. Outros 29 pedidos estão em análise pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Entre as IGs reconhecidas no último ano estão o café do Caparaó (MG), o açaí de Feijó (AC) e o tambaqui do Vale do Jamari (RO). De todos os registros já existentes, 84 são Indicações de Procedência e 25 são Denominações de Origem.

De acordo com avaliação do Sebrae, os pequenos negócios beneficiados pelas IGs têm seus produtos valorizados pelo mercado com aumento de preço que chega até 300%. O último produto a receber a IG em 2023 foi o cacau em amêndoas de Rondônia.

