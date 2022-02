Número de imóveis novos cresceu 24,6% até outubro de 2021

O lançamento de imóveis no mercado cresceu 24,6% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com igual período do ano passado. O levantamento é da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os empreendimentos novos nesse intervalo somaram 107.390 unidades. O levantamento utiliza dados compartilhados por 18 incorporadoras associadas.

Na avaliação trimestral, de agosto a outubro do ano passado, no entanto, houve queda de 9,8% comparado com os mesmos meses de 2020. Foram lançados 38.680 imóveis no período.

No acumulado de 12 meses, considerando outubro de 2021 como mês fim, foram 142.282 unidades lançadas. O volume corresponde a um incremento de 20,8% no mercado imobiliário em relação aos 12 meses anteriores.

Vendas

Em relação às vendas, nos dez primeiros meses de 2021, foram comercializadas 119.866 unidades, uma alta de 7,5% se comparado a igual período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, foram vendidos 146.901 imóveis novos, o que representa 10,3% a mais do que no intervalo anterior.

Para a Abrainc, o resultado indica um bom desempenho do setor ao longo do ano passado. Em nota, a entidade aponta que há otimismo entre os empreendedores para as perspectivas de 2022, mas que seguem atentos ao cenário econômico.

