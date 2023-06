++ Número de feridos em explosão em Paris sobe para 37 ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 19:01 Compartilhe

PARIS, 21 JUN (ANSA) – O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, visitou esta noite a área da explosão no centro de Paris e informou que ao menos 37 pessoas ficaram feridos, incluindo quatro em estado grave.

O político, que retornou antes do previsto de uma visita a Nancy, no leste da França, onde deveria participar de uma reunião com um sindicato policial, expressou sua gratidão aos socorristas, à polícia e, sobretudo, aos bombeiros que procuram nos escombros possíveis vítimas ou sobreviventes. (ANSA).

