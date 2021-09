Número de crianças abandonadas durante a pandemia cresce em 80%

Um levantamento nos dados do último censo da população infantojuvenil acolhida no Rio de Janeiro mostrou que o número de crianças que precisaram ser acolhidas em instituições porque o responsável ficou doente ou impossibilitado de cuidar, cresceu em 80%.

Uma das possíveis causas para o aumento pode ter sido o agravamento do estado de saúde dos pais ou responsáveis durante a pandemia da Covid-19.

O levantamento feito pelo Ministério Público ainda mostrou que houve um aumento no percentual de crianças que não estudam no município do Rio de Janeiro. Os números saltaram de 35.9% para 42.5%. No estado, essa porcentagem subiu de 30.8% para 35.5%.

O 27º Censo MCA constatou que 80% das crianças e adolescentes acolhidos são da raça negra, sendo 32% de cor preta e 48% de cor parda. O levantamento também demonstrou retomada dos números de acolhimento, que totalizaram 1.526 ocorrências, depois da expressiva queda diante da pandemia.

