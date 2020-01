Número de convocados para cidadania italiana em SP sobe 18%

SÃO PAULO, 01 JAN (ANSA) – O Consulado-Geral da Itália em São Paulo convocou 32.248 pessoas para o reconhecimento de cidadania em 2019, número que representa uma alta de 18% na comparação com o ano anterior.

A informação está no balanço anual da representação italiana divulgado no Twitter pelo cônsul-geral Filippo La Rosa. O Consulado encerrou 2019 com 253.192 italianos residentes cadastrados (+6%) e emitiu 26.074 passaportes (+53%).

A sede em São Paulo ainda enviou 12,2 mil declarações de “não renúncia” às prefeituras italianas (+3,7%), etapa necessária para o reconhecimento da cidadania de pessoas que residem no país europeu, e ajudou cerca de 1,3 mil concidadãos em situação de necessidade ou emergência. (ANSA)