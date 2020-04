ROMA, 20 ABR (ANSA) – Pela primeira vez desde o início da disseminação do novo coronavírus na Itália (Sars-CoV-2), o país registrou uma queda no número de casos ativos no balanço divulgado diariamente pela Defesa Civil.

De acordo com o órgão, a Itália soma nesta segunda-feira (20) 108.237 pessoas atualmente com o Sars-CoV-2, 20 a menos que as 108.257 contabilizadas no último domingo (19). (ANSA)