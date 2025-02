Número de casamentos na China registra queda recorde

ROMA, 10 FEV (ANSA) – Apesar dos esforços do governo chinês, a quantidade de novos casamentos registrados no gigante asiático caiu para um nível recorde no ano passado.

De acordo com um levantamento do Ministério de Assuntos Civis da China, cerca de 6,1 milhões de casais resolveram registrar seus matrimônios em 2024, mas o número representou um declínio de 20,5% em relação ao ano anterior.

O nível de casamentos em Pequim também atingiu seu patamar mais baixo desde que o governo local começou a publicar as estatísticas em 1986.

O declínio de casamentos e nascimentos representa um sério desafio para a China, que enfrenta grande pressão de uma força de trabalho em declínio e uma população que está envelhecendo rapidamente.

Em outro recorte do estudo, a pasta também revelou um ligeiro aumento na quantidade de divórcios em território chinês. Em 2024, quase 2,6 milhões de casais encerraram o casamento, por volta de 28 mil a mais que em 2023. (ANSA).