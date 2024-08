Número de beneficiários de planos de saúde cresce 0,14% de maio para junho, mostra ANS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 13:27 Para compartilhar:

O número de beneficiários de planos de assistência médica, incluindo os planos coletivos, individuais ou familiares e os não identificados, cresceu 0,14% de maio para junho, saltando de 50.954.558 usuários para 51.030.366. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta segunda-feira, 5.

No comparativo anual, os planos médico-hospitalares cresceram em 743.137 beneficiários. De maio a junho de 2024, o aumento foi de 75.808 usuários.

O número de beneficiários de planos odontológicos ficou em 33.483.799, alta de 0,666% ante os 33.262.260 beneficiários de maio. Para os planos odontológicos, o acréscimo foi de 2.432.916 beneficiários em um ano e de 221.539 de maio para junho deste ano.

Na distribuição por gênero, o público feminino é maioria, com 53% nos planos médico-hospitalares e 51% nos odontológicos.

Quanto à faixa etária, em junho de 2024, os beneficiários de 40 a 44 anos lideram em planos médicos, com 4.993.126 novos usuários, e os de 35 a 39 anos vêm logo atrás, com 4.981.595. Nos planos odontológicos, as faixas de 35 a 39 anos e de 40 a 44 anos tiveram os maiores aumentos, com 3.675.381 e 3.633.901 novos beneficiários, respectivamente.

Por Estados, houve crescimento de beneficiários em planos médicos em 26 unidades federativas, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Nos planos odontológicos, 24 unidades federativas tiveram aumento, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os mais expressivos.

No primeiro semestre de 2024, houve um aumento de 202.250 beneficiários em planos médicos e de 1.012.736 em planos odontológicos. Por gênero, o aumento foi de 71.493 mulheres e 130.757 homens em planos médicos, e de 549.386 mulheres e 463.350 homens em planos odontológicos.