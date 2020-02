Número 8 do mundo, Berrettini revela lesão e desiste de disputar o Rio Open

Atual número oito do mundo, o tenista italiano Matteo Berrettini anunciou nesta quarta-feira que não vai disputar o Rio Open, que tem início na próxima segunda. Sensação da temporada passada, o atleta alegou uma pubalgia para ficar de fora da maior competição da América do Sul, a ser realizada no Jockey Club Brasileiro até o dia 23.

“Fiz de tudo para me recuperar e estar pronto para jogar o Rio Open. Estava super animado para jogar e ir ao Rio com a minha avó brasileira, mas infelizmente ainda preciso de mais dias de recuperação. Desejo sucesso ao torneio e nos vemos no ano que vem”, declarou o tenista.

Berrettini não revelou maiores detalhes sobre sua condição física. O italiano fez apenas duas partidas neste ano. Venceu o convidado local Andrew Harris em sua estreia no Aberto da Austrália, em Melbourne. Mas foi eliminado na segunda rodada pelo norte-americano Tennys Sandgren.

Diretor do Rio Open, Luiz Carvalho lamentou a baixa de peso na chave de simples. “Ficamos chateados com a notícia, mas entendemos e sabemos que ele fez de tudo para se recuperar. Desejamos uma pronta recuperação ao Berrettini e esperamos ele aqui em 2021”, declarou.

O italiano será substituído na chave principal pelo argentino Leonardo Mayer, que iria disputar o qualifying.

Com a desistência de Berrettini, o Rio Open terá apenas um representante do Top 10 do ranking em sua chave, como aconteceu no ano passado. Será o austríaco Dominic Thiem, atual número quatro do mundo e atual vice-campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros.