Número 2 do mundo, Coco Gauff chora após discutir com juiz e é eliminada nas oitavas do tênis

Estadão Conteúdo 30/07/2024 - 10:19

Vice-líder do ranking mundial, a tenista americana Coco Gauff chorou depois de uma longa discussão com o árbitro de cadeira nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Gauff foi eliminada pela croata Donna Vekic, que marcou 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2.

A discussão aconteceu no segundo set. Gauff acertou um saque e a devolução de Vekic caiu perto da linha de base. Um juiz de linha inicialmente marcou bola fora, e a americana parou o ponto.

O árbitro de cadeira, Jaume Campistol, porém, considerou bola boa e deu o ponto para a croata, que quebrou serviço da rival e abriu uma vantagem de 4 a 2 na segunda parcial. Gauff foi conversar com o árbitro e o jogo ficou parado por vários minutos. “Eu nunca discuto essas decisões, mas eu gritei antes de acertar a bola”, disse a tenista americana a Campistol. “Não é uma percepção, são as regras.”

Antes da discussão, Gauff já enfrentava problemas contra Vekic, semifinalista em Wimbledon no início do mês. A americana abriu 4 games a 1 no primeiro set, mas permitiu a reação da adversária, que terminou com 33 bolas vencedoras contra apenas 9 de Gauff.

Não foi a primeira vez que Gauff contesta uma decisão da arbitragem. Na derrota para a eventual campeã Iga Swiatek nas semifinais de Roland Garros no mês passado, algo semelhante aconteceu. Depois daquela partida, Gauff classificou como “quase ridículo” que o tênis não empregasse vídeo em todos os eventos.

Ela citou a partida contra Swiatek enquanto conversava com Campistol. “Isso sempre acontece aqui em Roland Garros comigo. Sempre”, disse Gauff.

Vekic não se envolveu na discussão e ficou no fundo da quadra, mexendo nas cordas de sua raquete. Quando Gauff percebeu que não teria seu pedido atendido e voltou à quadra para retomar o jogo, os torcedores vaiaram o árbitro.

O primeiro ponto após a retomada foi de Gauff, que foi aplaudida de forma efusiva pela torcida, mas cerca de 10 minutos depois Donna Vekic, 21ª colocada no ranking mundial, confirmou a vitória.