Número 1 do mundo, Swiatek é eliminada na 3ª rodada do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/01/2024 - 9:14

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, foi eliminada na terceira rodada do Aberto da Austrália, com derrota para a tcheca Linda Noskova (50ª) neste sábado (20), em Melbourne.

Noskova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 20 minutos.

A jovem tcheca de 19 anos foi implacável no saque, anotando dez aces e sendo muito eficiente na hora de defender os break points que teve contra (5 de 7).

A eliminação de Swiatek, cujo melhor resultado na Austrália foram as semifinais em 2022, se soma às de outras favoritas ao título, como a cazaque Elena Rybakina (3ª) e a americana Jessica Pegula (5ª), o que em tese deixa o caminho aberto para o bicampeonato da bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª).

Na próxima rodada, Noskova vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final a ucraniana Elina Svitolina (23ª), que eliminou a suíça Viktorija Golubic (85ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3.

