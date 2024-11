Número 1 do mundo, Sinner é campeão do ATP Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2024 - 15:48 Para compartilhar:

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, concluiu sua impressionante temporada 2024 com o título do AFP Finals neste domingo (17), ao derrotar na final o americano Taylor Fritz (N.5).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O jovem italiano de 23 anos somou 18º título na carreira, o oitavo nesta temporada, em que também foi campeão do Aberto da Austrália, do US Open e de três Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Xangai).

