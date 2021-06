Numa prorrogação de três gols, Itália bate Áustria e vai às quartas da Eurocopa

Na primeira partida definida na prorrogação das oitavas de final, a Itália confirmou seu favoritismo e venceu a Áustria por 2 a 1, após empate sem gols no tempo regulamentar, avançando assim às quartas da Eurocopa.

No duelo disputado no estádio de Wembley, em Londres, todos os três gols foram marcados na prorrogação, com os italianos balançando as redes com o atacante Federico Chiesa (aos 95 minutos) e o volante Matteo Pessina (105), enquanto o também atacante diminuiu para os austríacos Sasa Kalajdzic (114).

Agora a equipe italiana vai em busca da vaga na semifinal do torneio continental na próxima sexta-feira (2), em Munique (Alemanha), contra o vencedor de Bélgica e Portugal, que jogam neste domingo, em Sevilha (Espanha).

– Classificação sofrida –

Com mais sofrimento do que o esperado, já que era considerada a favorita deste encontro, a Itália avança de fase graças aos gols de dois jogadores que saíram do banco de reservas na segunda etapa.

Depois de um início de confronto em que foram senhores em campo e de um segundo tempo mais equilibrado, no qual os austríacos chegaram a marcar um gol que foi anulado por impedimento, os italianos começaram a prorrogação mais ofensivos, diante de um adversário que parecia estar mais cansado.

E o primeiro gol da Azzurra surgiu quando o lateral Spinazzola tocou para Chiesa livre na área. O atacante driblou o marcador e bateu no canto direito do goleiro Bachmann. Com este gol o jogador que pertence à Juventus repetiu assim o feito de seu pai Enrico, marcou diante da República Tcheca na Euro 1996, e os dois se tornaram a primeira dupla de pai e filho a balançar as redes no torneio europeu de seleções.

Antes do intervalo da prorrogação, a Itália fez mais um. Desta vez com Pessina, que ao receber passe do zagueiro Acerbi, bateu cruzado para ampliar o placar.

Apesar da desvantagem, os austríacos não desistiram e encontraram forças para ir ao ataque. O esforço foi recompesado em um lance de escanteio, cobrado por Schaub, no qual Kalajdzic mergulhou de cabeça e desviou a bola para dentro do gol, o primeiro sofrido pela seleção italiana após 1.168 minutos, um recorde para a equipe.

Com este resultado, os italianos seguem com 100% de aproveitamento nesta edição da Euro, com 12 vitórias consecutivas (somando todas as competições e amistosos) e uma invencibilidade de 31 partidas, superando uma marca estabelecida por eles mesmos no final da década de 1930.

Já a seleção austríaca se despede de sua primeira participação nas oitavas da Eurocopa, após se classificar em segundo lugar no grupo C com seis pontos, atrás apenas da Holanda.

– Ficha técnica da partida válida pelas oitavas de final da Eurocopa 2020:

Itália – Áustria 2-1 (na prorrogação, após 0-0 no tempo regulamentar)

Local: estádio Wembley, Londres (Inglaterra)

Público: 19.000 espectadores

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Gols:

Itália: Chiesa (95), Pessina (105)

Áustria: Kalajdzic (114)

Cartões amarelos:

Itália: Di Lorenzo (50), Barella (51)

Áustria: Arnautovic (2), Hinteregger (103), Dragovic (120+1)

Equipes:

Itália: Gianluigi Donnarumma – Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci (cap), Francesco Acerbi, Leonardo Spinazzola – Jorginho, Marco Verratti (Manuel Locatelli 67), Nicolo Barella (Matteo Pessina 67) – Domenico Berardi (Federico Chiesa 84), Ciro Immobile (Andrea Belotti 84), Lorenzo Insigne (Bryan Christante 108).T: Roberto Mancini.

Austria: Daniel Bachmann – Stefan Lainer (Christopher Trimmel 114), Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba (cap) – Konrad Laimer (Stefan Ilsanker 114), Xaver Schlager (Michael Gregoritsch 106), Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch (Louis Schaub 106), Christoph Baumgartner (Alessandro Schöpf 90) – Marko Arnautovic (Sasa Kalajdzic 97). T: Franco Foda.

