Nuggets vencem Spurs na prorrogação e ‘estragam’ aniversário de 21 anos de Wembanyama

Com 46 pontos e 10 rebotes de Nikola Jokic, o Denver Nuggets estragou o aniversário de 21 anos de Victor Wembanyama na noite de sábado e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 111 na prorrogação. O aniversariante terminou com 20 pontos e 23 rebotes para o San Antonio, mas passou em branco no tempo extra. Wembanyama registra 57 “double-double” em 101 jogos na carreira.

Foi o segundo jogo seguido entre as equipes. Os Spurs venceram o jogo de sexta-feira, em Denver, por 113 a 110, com Wembanyama roubando um bola de Jokic faltando quatro segundos para o fim do jogo e Vassell acertando uma bandeja no contra-ataque.

Neste sábado, no Frost Bank Center, ginásio do rival, Jokic não permitiu que o triunfo dos Spurs se repetisse e marcou nove pontos na prorrogação. Michael Porter Jr. somou 28 pontos e 10 rebotes para Denver.

Na Califórnia, Kawhi Leonard anotou 12 pontos em seu primeiro jogo da temporada e o Los Angeles Clippers conquistou uma vitória por 131 a 105 sobre o Atlanta Hawks. Leonard perdeu os primeiros 34 jogos dos Clippers por causa de uma lesão no joelho direito e jogou por 19 minutos.

Outro destaque dos Clippers, que encerraram uma série de duas derrotas seguidas, foi James Harden, que conseguiu 13 assistências nos dois primeiros quartos, a melhor marca de um jogador da franquia desde a temporada 1996/1997.

Em 15 anos de carreira, Harden conseguiu 14 assistências no primeiro tempo duas vezes. Neste sábado, ele conseguiu 10 pontos e 15 assistências.

Confira os resultados deste sábado:

Brooklyn Nets 94 x 123 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 119 x 105 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 126 x 108 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 111 x 122 Denver Nuggets

Chicago Bulls 139 x 126 New York Knicks

Milwaukee Bucks 102 x 105 Portland Trail Blazers

Miami Heat 100 x 136 Utah Jazz

Golden State Warriors 121 x 113 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 131 x 105 Atlanta Hawks

Confira os jogos deste domingo:

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Utah Jazz

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Sacramento Kings