Nuggets vencem Heat (94-89) e conquistam seu primeiro título da NBA

AFP - 13/06/2023 - 0:57

O Denver Nuggets conquistou seu primeiro título da NBA nesta segunda-feira, ao derrotar o Miami Heat por 94 a 89 e vencer as Finais por 4-1.

Comandados pelo sérvio Nikola Jokic, que marcou 28 pontos e pegou 16 rebotes, os Nuggets aproveitaram a primeira das três oportunidades que tinham para fechar a série e conseguir seu primeiro anel em 47 anos de história.

O Heat dominou o início da partida sob a batuta de Bam Adebayo (20 pontos e 12 rebotes), mas acabou sucumbindo com os erros do astro Jimmy Butler (21 pontos) nos minutos finais.

“Foi um trabalho incrível da equipe”, declarou Jokic depois da partida. “Foi um jogo feio. Não conseguíamos fazer arremessos. Mas no final descobrimos como defender e marcamos 90 pontos. É por isso que vencemos. Estou muito feliz por termos vencido o jogo”.

O time de Denver, que até este ano só tinha chegado às finais da Conferência Oeste em quatro ocasiões (1978, 1985, 2009 e 2020), alcançaram o topo da NBA graças a uma equipe preparada ao longo de uma década, comandada pelo talento único de Jokic e a grande fase de Jamal Murray (14 pontos).

“Vocês são os melhores torcedores”, agradeceu o técnico Michael Malone aos 19 mil espectadores presentes na Ball Arena. “Mas tenho notícias para vocês. Não estamos satisfeitos, queremos mais”.

O Heat, que tentava seu quarto título, esgotou praticamente todas as chances de vitória depois de perder seus dois jogos em casa na semana passada, mas nesta segunda-feira voltou à quadra decidido a lutar e manteve o duelo equilibrado até os últimos minutos.

Vários erros de arremessos de Butler e uma bola perdida pelo ala a poucos segundos do fim acabaram com as esperanças do Miami.

Final eletrizante

O clima nas arquibancadas da Ball Arena empurrava o Denver, mas o time da casa entrou em quadra nervoso e foi para o intervalo com apenas 6,7% de aproveitamento nos arremessos de três (1/15).

O Heat também não estava inspirado nas bolas de três pontos (4/15 no intervalo), mas tomou o controle do jogo com sua intensidade defensiva e uma grande atuação de Adebayo.

O pivô, um dos protagonistas das Finais apesar da difícil missão de marcar Jokic, foi um pesadelo para os Nuggets nos rebotes e estava compensando o início sonolento de Jimmy Butler.

Adebayo (9 pontos) e o ala-armador Max Strus (8) marcaram 17 dos primeiros 19 pontos do Miami no jogo.

Com Jokic no banco por ter cometido duas faltas pessoais no início do duelo, Malone teve que recorrer ao veterano DeAndre Jordan para tentar conter Adebayo.

O sérvio voltou no segundo quarto para guiar os Nuggets, mas mais cauteloso para não cometer mais faltas.

Embora tenha aberto boa vantagem no início, o Heat foi para o intervalo com apenas sete pontos à frente, que os Nuggets pulverizaram na metade do terceiro quarto.

Uma cesta de três de Jamal Murray empatou a partida e outra de Porter recolocou o Denver na liderança do placar.





O experiente Kyle Lowry manteve o Miami vivo com várias bolas da linha de três no último período, mas a essa altura os Nuggets já tinham tomado conta das ações.

O time da casa abriu 83 a 76 a quatro minutos e meio do fim, mas Butler ressurgiu e comandou uma reação de oito pontos do Heat.

O time de Miami chegou a passar à frente no placar, mas uma cesta de Jokic e uma roubada de bola decisiva de Kentavious Caldwell-Pope sobre Butler colocaram o Denver com três pontos de vantagem a 24 segundos do estouro do cronômetro.

Buttler errou um arremesso de três a 14 segundos e Bruce Brown acabou com qualquer chance do Miami marcando mais dois pontos da linha de lance livre.

— Ficha técnica:

Quadra: Ball Arena (19.500 espectadores)

Parciais: 22-24, 22-27, 26-20, 24-18

Nuggets:

Quinteto inicial: Jamal Murray (14 puntos), Kentavious Caldwell-Pope (11), Michael Porter Jr. (16), Aaron Gordon (4), Nikola Jokic (28)

Reservas: Christian Braun (7), DeAndre Jordan (0), Bruce Brown (10), Jeff Green (4)

Heat:

Quinteto inicial: Gabe Vincent (6 puntos), Max Strus (12), Jimmy Butler (21), Kevin Love (3), Bam Adebayo (20)





Reservas: Caleb Martin (10), Duncan Robinson (5), Kyle Lowry (12), Haywood Highsmith (0), Cody Zeller (0)

— FINAIS DA NBA

(Denver Nuggets 4 – Miami Heat 1)

1º de junho: Nuggets – Heat 104-93

4 de junho: Nuggets – Heat 108-111

7 de junho: Heat – Nuggets 94-109

9 de junho: Heat – Nuggets 95-108

12 de junho: Nuggets – Heat 94-89

