Nuggets vencem Heat (108-95) em Miami e ficam a uma vitória do título da NBA

Com uma atuação convincente de suas estrelas, o Denver Nuggets derrotou o Miami Heat por 108 a 95 fora de casa nesta sexta-feira e agora está a uma vitória de conquistar seu primeiro título da NBA.

Os Nuggets, que lideram as Finais por 3-1, terão a primeira oportunidade de fechar a série na próxima segunda-feira, diante de seus torcedores, na Ball Arena.

Nikola Jokic, que sofreu uma torção no tornozelo no primeiro quarto e ficou um bom tempo fora de quadra pelo número de faltas, marcou 23 pontos e conseguiu 12 rebotes, apoiado por Aaron Gordon, com 27 pontos, e Jamal Murray, com 15 pontos e 12 assistências.

