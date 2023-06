Nuggets vencem Heat (108-95) em Miami e ficam a uma vitória do título da NBA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/06/2023 - 1:04 Compartilhe

Com uma atuação convincente de suas estrelas, o Denver Nuggets derrotou o Miami Heat por 108 a 95 fora de casa nesta sexta-feira e agora está a uma vitória de conquistar seu primeiro título da NBA.

Os Nuggets, que lideram as Finais por 3-1, terão a primeira oportunidade de fechar a série na próxima segunda-feira, diante de seus torcedores, na Ball Arena.

Nikola Jokic, que sofreu uma torção no tornozelo no primeiro quarto e ficou um bom tempo fora de quadra pelo número de faltas, marcou 23 pontos e conseguiu 12 rebotes, apoiado por Aaron Gordon, com 27 pontos, e Jamal Murray, com 15 pontos e 12 assistências.

O Heat, que voltou a desperdiçar o apoio dos 19 mil espectadores no Kaseya Center, tem uma missão quase impossível para ficar com o título. Jimmy Butler, com 25 pontos, e Bam Adebayo, com 20, estiveram mais uma vez solitários diante de um recital do time de Denver.

Das 36 equipes que tiveram um 3-1 contra em séries de Finais da NBA, somente o Cleveland Cavaliers de LeBron James em 2016 conseguiu uma virada para ser campeão.

“Hoje foi um esforço da equipe. Não posso citar uma pessoa, todos estavam envolvidos. Falta mais uma [vitória] para nós, vamos conseguir nosso objetivo”, disse em entrevista depois do jogo Jamal Murray, que assim como Jokic está brilhando nas primeiras Finais de sua carreira para atingir marcas que só mitos da NBA conseguiram alcançar.

O armador canadense, que jogou com uma proteção na mão esquerda devido a uma queda que sofreu no jogo da última quarta-feira, se tornou o único jogador desde Magic Johnson a conseguir 10 assistências nos primeiros quatro jogos das Finais.

O jogo desta sexta-feira teve um roteiro parecido com o da vitória do Denver há dois dias, com os Nuggets chegando ao intervalo com uma vantagem de quatro pontos (55 a 51) e decolando no terceiro quarto, sem se abater com a tímida reação do Miami no último período, quando Jokic estava no banco pelo número de faltas.

Ao invés de Murray, que conseguiu um triplo duplo na quarta-feira, o principal parceiro ofensivo de Jokic desta vez foi o ala-pivô Aaron Gordon, que bateu seu recorde pessoal de pontos em um jogo de playoff.

No primeiro quarto, os Nuggets levaram um grande susto quando Jokic sofreu uma torção no tornozelo direito ao pisar em Max Strust quando saltou para pegar um rebote ofensivo.

O pivô de 2,11m de altura recebeu tratamento no vestiário, mas voltou ao jogo no segundo quarto e, em sua primeira jogada, acertou um espetacular arremesso de três.

Do outro lado, o ataque do Heat girava em torno de Buler e Adebayo, apoiados pelo experiente ala-pivô Kevin Love (12 pontos), que teve seu melhor momento nas Finais acertando três cestas de três seguidas.

O time de Miami teve sua grande oportunidade a nove minutos do fim, quando Jokic foi para o banco ao cometer sua quinta falta, mas só consegui diminuir a vantagem do Denver para seis pontos.

Murray e Gordon responderam a cada investida do Heat e a defesa dos Nuggets acabou segurando os ataques de Miami, que agora precisa de uma virada histórica para ficar com o título.

— Ficha técnica:

Quadra: Kaseya Center (19.600 espectadores)

Parciais: 21-20, 30-35, 22-31, 22-22





Heat:

Quinteto inicial: Gabe Vincent (2 puntos), Max Strus (0), Jimmy Butler (25), Kevin Love (12), Bam Adebayo (20)

Reservas: Caleb Martin (11), Duncan Robinson (12), Kyle Lowry (13), Haywood Highsmith (0), Cody Zeller (0)

Nuggets:

Quinteto inicial: Jamal Murray (15 puntos), Kentavious Caldwell-Pope (7), Michael Porter Jr. (11), Aaron Gordon (27), Nikola Jokic (23)

Reservas: Christian Braun (1), Bruce Brown (21), Jeff Green (3)

— FINAIS DA NBA

(Nuggets lideram a série 3-1)

1º de junho: Nuggets – Heat 104-93

4 de junho: Nuggets – Heat 108-111

7 de junho: Heat – Nuggets 94-109

9 de junho: Heat – Nuggets 95-108





12 de junho: Nuggets – Heat

15 de junho: Heat – Nuggets (se for necessário)

18 de junho: Nuggets – Heat (se for necessário)

