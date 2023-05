Nuggets varrem Lakers e vão pela primeira vez às Finais da NBA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2023 - 2:01 Compartilhe

Apesar da grande atuação de LeBron James, o Denver Nuggets varreu o Los Angeles Lakers na decisão da Conferência Oeste (4-0), com uma vitória nesta segunda-feira por 113 a 111, e se classificou pela primeira vez às Finais da NBA.

James marcou 40 pontos, pegou dez rebotes e fez nove assistências sem descansar um só minuto no banco, mas errou a última bola do jogo, em uma tentativa desesperada de levar a partida para a prorrogação.

O ala, de 38 anos, foi barrado pela marcação de Jamal Muurray e Aaron Gordon e tentou um arremesso forçado que acabou não caindo.

Os Nuggets de Nikola Jokic, que perdiam por 15 pontos de diferença no intervalo, conseguiram a varrida na Crypto.com Arena de Los Angeles e agora vão às Finais contra Miami Heat ou Boston Celtics.

O Heat, que vence a série na final do Leste por 3-0, também pode selar sua classificação no jogo quatro, nesta terça-feira, em Miami.

Os Lakers, que foram uma das surpresas dos playoffs, tinham pela frente a missão quase impossível de virar uma desvantagem de 3-0, algo que nenhum time conseguiu na história.

LeBron, quatro vezes campeão em 20 temporadas na NBA, tentou de tudo para evitar a eliminação do time de Los Angeles e marcou 31 pontos no primeiro tempo, seu recorde em um jogo de playoff.

No entanto, não foi páreo em mais uma atuação espetacular dos Nuggets, a melhor equipe do Oeste na temporada regular.

O sérvio Nikola Jokic conseguiu seu oitavo triplo-duplo nestes playoffs, com 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, e o canadense Jamal Murray fez 25 pontos e cinco assistência.

Desta forma, Jokic, duas vezes MVP, bateu o recorde de triplos-duplos em uma mesma pós-temporada, superando o lendário Wilt Chamberlain, que conseguiu sete em 1967.

“Temos que continuar unidos, nos bons e nos maus momentos. Se continuarmos assim, vamos nos sair bem”, disse Murray na entrega do troféu de campeões da Conferência Oeste aos Nuggets.

Com a vitória, o Denver rompeu a maldição da final do Oeste, depois de perder suas três últimas, justamente para os Lakers (1985, 2009 e 2020).

– LeBron incansável –

Após a derrota do último sábado, o técnico Darvin Ham deixou no banco o armador D’Angelo Russell, que vinha de três atuações abaixo da média.

Os ajustes funcionaram para os Lakers no primeiro tempo, com LeBron decidido a liderar o time para uma histórica virada.

O astro, que errou suas 13 primeiras tentativas de bolas de três na série, estava inspirado e acertou seus quatro arremessos no primeiro quarto, incluindo um sem querer, quando tentava fazer um passe em baixo do aro para Rui Hachimura.

Até então, o time de Los Angeles vinha conseguindo seu principal objetivo, que era isolar Jokic com a rotação de vários jogadores em sua marcação.





Com dois lances livres, LeBron chegou ao seu recorde de pontuação em um primeiro tempo de playoffs com 31 pontos (11/13). Em nenhum dos três jogos anteriores, o ala tinha marcado mais de 30 pontos.

Os Lakers foram ao vestiário vencendo por 73 a 58, vantagem que evaporou logo no início do segundo tempo, em uma avalanche ofensiva do Denver.

Enquanto o ataque dos Lakers não funcionava se a bola não passasse pelas mãos de LeBron, Jokic ressurgiu no jogo e os Nuggets fizeram um terceiro quarto devastador, que terminou com o placar parcial de 36 a 6.

No último quarto, faltando cinco minutos, o sérvio cometeu duas faltas de ataque sobre LeBron e ficou à beira da expulsão.

Após quatro arremessos livres de Anthony Davies, o jogo ficou empatado em 111 a 111 a um minuto do fim, no qual Jokic fez a diferença para os Nuggets e LeBron errou na última tentativa dos Lakers de forçar a prorrogação.

A eliminação com varrida coloca um ponto final na ressurreição do Los Angeles Lakers, que em fevereiro estava fora da zona de classificação para os playoffs e terminou avançando à final do Oeste eliminando Memphis Grizzlies e Golden State Warriors.

“No ano que vem haverá expectativas pelo que esta organização significa para o mundo do esporte”, disse o técnico dos Lakers, Darvin Ham. “Não vim aqui para ter mais vitórias do que derrotas nem uma longa carreira de playoffs, vim para vencer”.

gbv/ma/cb

