Nuggets freiam embalo do Hawks na NBA com triple-double de Jokic; Knicks ganham a 9ª seguida

Dias atrás, Nikola Jokic assumiu a culpa de uma dura derrota do Denver Nuggets, dizendo que tinha de render mais na atual temporada da NBA. O astro da franquia vem comprovando tal crescimento jogo a jogo e nesta quarta-feira precisou de somente 29 minutos em quadra para ser o destaque do terceiro triunfo seguido, desta vez com um triple-double nos 139 a 120 diante do então embalado Atlanta Hawks.

Para conduzir os Nuggets à 19ª vitória em 32 partidas, Jokic anotou 23 pontos, pegou impressionantes 17 rebotes e distribuiu 15 assistências na Ball Arena, em Denver. O 144º triple-double da carreira do sérvio quase veio no primeiro tempo do jogo. Faltou uma assistência, confirmada logo após o intervalo.

Outros jogadores importantes do Denver, Jamal Murray anotou 21 pontos, enquanto Russell Westbrook colaborou com um double-double de 16 pontos e 11 assistências. Detalhe para o aproveitamento da equipe no lance livre: acertou suas 21 tentativas.

Jokic parece se agigantar diante dos Hawks. No primeiro confronto contra a equipe de Trae Young na temporada, mesmo fora de casa, foram 48 pontos e 14 rebotes. O astro do Atlanta foi o cestinha da partida, com 30 pontos e 9 assistências que não impediram o revés após quatro triunfos seguidos.

O Denver figura na quarta colocação da Conferência Oeste, enquanto o Hawks aparece em sétimo no Leste, onde o New York Knicks continua bem, agora com nove vitórias seguidas e na terceira posição.

Nesta quarta-feira, o time de Nova York fez 119 a 103 no Utah Jazz em uma grande apresentação de Karl-Anthony Towns no Madison Square Garden. Sem a estrela Jalen Brunson, coube ao ala-pivô dominicano comandar a equipe da casa. Em seu segundo double-double seguido, anotou 31 pontos e pegou 21 rebotes. Ainda viu o companheiro Josh Hart também se destacar ao fechar com um triple-double de 15 pontos, 14 rebotes e 12 assistências.

Hart se tornou o primeiro jogador dos Knicks, desde Michael Bay Richardson, em 1981, a anotar triple-double seguidos. São quatro na temporada, que o colocam ao lado de outros três jogadores da história com tais marcas.

Com sua nova vitória seguida, os Nicks agora somam os mesmos 24 triunfos do atual campeão Boston Celtics, mas têm uma derrota a mais: 10 a 9, o que deixa o time de Massachusetts em segundo. O Cleveland Cavaliers lideram o Leste com 29/4.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Washington Wizards 125 x 107 Chicago Bulls

Detroit Pistons 105 x 96 Orlando Magic

Miami Heat 119 x 108 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 130 x 113 Brooklyn Nets

New York Knicks 119 x 103 Utah Jazz

Houston Rockets 110 x 99 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 139 x 120 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 113 x 107 Philadeplphia 76ers

Confira os jogos desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

Miami Heat x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers