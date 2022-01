Nuggets dominam e impõem a pior derrota da temporada ao atual campeão da NBA

O Denver Nuggets derrotou o Milwaukee Bucks por 136 a 100, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA. O resultado deu para o atual campeão da liga a sua pior derrota até agora no campeonato – antes havia sido de 29 pontos de diferença para o Cleveland Cavaliers.

Ambas as equipes tiveram retornos importantes para o confronto em Wisconsin. Enquanto os Nuggets contaram com a volta de Will Barton, que estava listado como questionável por conta dos protocolos de segurança contra a covid-19, os mandantes puderam ter o retorno de Wesley Matthews.

Na partida, o destaque dos Nuggets foi o pivô sérvio Nikola Jokic. O astro quase anotou um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos), ficando com 18 pontos, 15 assistências e nove rebotes, além de três roubos de bola de um toco. O pivô Aaron Gordon teve 24 pontos e sete rebotes e Monte Morris marcou 18 pontos e sete assistências.

Pelos Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo teve 29 pontos, nove rebotes, um roubo de bola e um toco. Além dele, Jrue Holiday anotou 14 pontos, cinco rebotes e oito assistências e Bobby Portis e Grayson Allen marcaram 11 pontos cada.

Na Geórgia, em uma partida acirrada, o Atlanta Hawks fez o dever de casa e venceu o Los Angeles Lakers por 129 a 121 – sétima vitória seguida. O time da Califórnia atuou pela terceira vez seguida sem sua principal estrela: LeBron James. Independente disso, o jogo foi quente e contou com diversas mudanças no placar. Ambas equipes exploraram a agressividade e seus principais craques não desapontaram.

Trae Young, astro dos Hawks, foi o destaque da partida e anotou 36 pontos, 12 assistências e cinco rebotes. O armador chamou a responsabilidade durante todo o duelo e conduziu o time de maneira magistral. Além dele, outros jogadores foram fundamentais para o triunfo como John Collins (20 pontos e 11 rebotes), Clint Capela (15 pontos e nove rebotes) e Onyeka Okongwu (16 pontos).

O destaque dos Lakers foi Malik Monk, que registrou 33 pontos, 10 rebotes e cinco assistências – com oito bolas de três pontos. Anthony Davis, que está voltando de lesão, também foi bem e saiu de quadra com 27 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Além dos dois, Russell Westbrook, que foi fundamental no segundo tempo, fez 20 pontos, distribuiu 12 assistências e apanhou sete rebotes.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Atlanta Hawks 129 x 121 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 90 x 115 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 130 x 116 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 115 x 105 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 110 x 108 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 100 x 136 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 126 x 106 Utah Jazz

Phoenix Suns 115 x 110 San Antonio Spurs

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Miami Heat

New York Knicks x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Houston Rockets x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

