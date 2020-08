Nudista persegue javali que roubou seu notebook e viraliza na internet

Um banhista que relaxava próximo a um lago nudista em Berlim teve o sossego interrompido e precisou correr atrás de um javali que havia roubado seu notebook, um acontecimento que viralizou na internet.

O homem foi fotografado correndo atrás do animal no lago Teufelssee, um lugar frequentado pelos adeptos do nudismo.

Adele Landauer, uma treinadora motivacional que trabalha em Berlim, foi quem registrou e compartilhou as fotos no Instagram nesta sexta-feira (7), descrevendo o homem como um “verdadeiros herói”.

“Uma javali fêmea com dois filhotes saiu da floresta em busca de comida”, escreveu ela. “Muito de nós estávamos com medo, mas os javalis pareciam pacíficos”.

“Depois de comer uma pizza retirada da mochila de um homem que estava tomando banho no lago, foram buscar a sobremesa. Encontraram uma bolsa amarela e decidiram levá-la”, continuou.

O dono da bolsa saiu imediatamente em perseguição ao javali, pois dentro dela estava seu notebook.

“Todos o adoramos […] e quando voltou com sua bolsa amarela nas mãos, aplaudimos e o cumprimentamos por seu sucesso”, relatou Landauer.

Sua publicação foi compartilhada milhares de vezes na rede social. O protagonista da história riu quando ela lhe mostrou as fotos e pediu autorização para compartilhá-las, segundo Adele.

A treinadora se mostrou surpresa com a atenção que suas fotos receberam.

“É claro que fiquei totalmente suspresa, ninguém esperava tanto interesse”, declarou à AFP.

Veja também