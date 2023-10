Nubia Oliiver revela ter vivido caso com ex-presidente do Brasil: ‘Todos podres’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 12:27 Para compartilhar:

A ex-modelo Nubia Oliiver, 49, fez uma revelação que promete gerar especulações e dar o que falar. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a morena contou já ter vivido um affair com um político que já foi presidente do Brasil. Fazendo mistério em torno da identidade do eleito, Oliiver afirmou que não vai expor nomes.

+Saiba quem é Mariana Maciel, morena que beijou Luísa Sonza em balada

+Crises de ansiedade: psicólogo explica retorno precoce de Wesley Safadão aos palcos

“Todos podres, não é alguém que está no poder… O político sempre político nunca vai deixar de estar no poder… Não falo nome, nunca tive esse perfil, mas tem muita coisa da Nubia ainda para saber. Tem muita história, muitos bastidores para contar”, disse Nubia.

“Se eu citasse nomes as famílias de determinadas pessoas me matava. Até porque eu chegava lá e falava assim ‘teu pai era cheirador de pó, teu pai adorava uma orgia, teu pai adorava usar uma calcinha e sutiã’. Com certeza aquelas famílias que dizem ‘eu não tenho sujeira’, porque a sujeira sempre passa para debaixo do tapete, e a gente nos bastidores acaba sabendo”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias