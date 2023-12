Núbia Oliiver revela desejo para 2024: ‘Sem pessoas ruins por perto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2023 - 12:01 Para compartilhar:

Núbia Oliiver já está pronta para a chegada do novo ano. A musa das plataformas adultas definiu 2023 como um ano “vitorioso” e revelou que deseja deixar tudo o que for de ruim para trás.

“Avalio meu ano de 2023 como vitorioso. Meu processo foi arquivado e só tive coisas boas. Muitos aprendizados”, disse ela.

Na sequência, Núbia listou suas grandes realizações: “Comecei terapia, que para mim está sendo primordial em tudo na minha vida. Outra grande realização e aprendizado foi saber esperar o tempo de Deus sem questionar”.

A influenciadora também contou o que não quer levar para 2024: “Mágoas, rancores e sem pessoas ruins por perto”.

Quando assunto é meta, Núbia pediu que todos os processos que ela tem na Justiça sejam resolvidos. “Mas caso não seja possível, que eu possa ter discernimento para entender”, disse a musa.

Por fim, contou qual sonho deseja realizar no próximo ano: “Queria muito de conhecer a cidade de Núbia, no Vale do Rio Nilo. É um sonho que tenho e que se Deus quiser o ano de 2024 me dará isso. Mas também senão der, fico feliz em estar na minha fazenda com meus familiares”.

