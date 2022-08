Nubank traz ex-Amazon para novo cargo de diretor de Desenvolvimento Corporativo

Estadão Conteúdo 23/08/2022 - 16:20 Compartilhe

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 23, a contratação do executivo norte-americano Alex Ceballos para um novo cargo no banco, o de Diretor de Desenvolvimento Corporativo. Vindo da gigante Amazon, onde passou 16 anos, Ceballos responderá diretamente para o fundador e CEO do banco digital, David Vélez.

O novo posto foi anunciado na semana passada, quando o Nubank revelou seu resultado trimestral e informou mudanças no alto escalão. Mas ainda não havia um nome para o novo cargo. Na ocasião, o diretor Youssef Lahrech foi anunciado como presidente.

No novo cargo, Ceballos vai cuidar da estratégia de expansão da fintech, com foco em desenvolvimento de novos negócios e mercados, por meio de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês), parcerias e investimentos estratégicos, experiências que ele já tinha na Amazon.

Na Amazon, Ceballos liderou investimentos estratégicos, alianças, fusões e aquisições nos Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Índia, segundo o comunicado.

Recentemente, lançou o fundo de Inovação Industrial da Amazon no valor de US$ 1 bilhão, com foco em investimentos na área de robótica espacial.

Antes da Amazon, o executivo foi diretor na Kraft Foods e depois ingressou no JPMorgan.