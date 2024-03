Nubank transforma Ultravioleta em marca para alta renda e lança campanha para o segmento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 17:40 Para compartilhar:

O Nubank fará sua primeira campanha publicitária focada em clientes de alta renda, público que a fintech quer fidelizar a seus produtos e serviços. A campanha marcará o lançamento do Nubank Ultravioleta, levando a marca do cartão de crédito voltado à alta renda para o atendimento completo a esse público.

A ideia é reforçar os atributos do segmento, que são o chamado Espaço Família, com saldo compartilhado e benefícios estendidos a familiares; e o cartão Mastercard Black, com cashback de 1% dos gastos, e atendimento exclusivo. A campanha estreará no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo, marcando ainda a renovação do patrocínio do Nubank ao telejornal.

“Como parte do nosso foco no segmento de alta renda, estamos lançando a nossa nova marca exclusiva para este público, o Nubank Ultravioleta”, afirma em nota a diretora de Marketing do Nubank, Juliana Roschel. “Reconhecemos os desafios complexos de gestão financeira enfrentados por esses clientes, e nessa primeira campanha, a ideia é mostrar como nossa experiência oferece soluções únicas para resolver essas complexidades diárias – devolvendo tempo para que possam desfrutar dos melhores momentos e investir no que realmente importa.”

Ainda de acordo com a fintech, os clientes Ultravioleta terão acesso a produtos e serviços como tag de pedágio e estacionamento, acesso antecipado a fundos de investimento, assinatura do serviço Rappi Prime e navegação personalizada no aplicativo.

Com 95 milhões de clientes na América Latina, o Nubank estima ter em sua base 53% da população adulta do País. A fintech, criada em 2013, ganhou espaço em especial na baixa renda, entre indivíduos que antes não eram atendidos pelos grandes bancos. Com o amadurecimento deste público e do negócio, o público de alta renda passou a receber novas atenções.

Progredir nessa faixa é uma das três prioridades do Nubank para o ano de 2024. O lançamento do cartão Ultravioleta foi um primeiro esforço: no quarto trimestre do ano passado, o produto respondeu por US$ 1,1 bilhão em transações, de acordo com o neobanco, alta de 104% em um ano. O volume total de compras com os cartões da fintech foi de US$ 32,6 bilhões, alta de 29% no mesmo período.

A investida na alta renda também tem sido feita pelos grandes bancos, que tradicionalmente são as primeiras escolhas desse tipo de cliente. No ano passado, o Itaú relançou o Personnalité, e o Santander repaginou o Select. Neste ano, o Bradesco deve lançar um novo segmento voltado a esse público, e reformular o Prime.

