Nubank registra 40 milhões de pagamentos por aproximação de janeiro a novembro

Os clientes do Nubank realizaram cerca de 40 milhões de pagamentos por aproximação no acumulado dos primeiros 11 meses do ano, informou nesta sexta-feira, 6, a fintech. Os dados levam em conta as compras feitas por meio do cartão de crédito e do cartão com a função débito da conta digital do banco digital.

A fintech começou a emitir cartões de crédito por aproximação em outubro de 2018. Naquele ano, foram 250 mil transações do tipo.

O crescimento do volume de transações do tipo, segundo o banco, acompanha o ritmo de expansão da base de clientes que hoje é de mais de 15 milhões de pessoas em todo o Brasil.

O número também foi alavancado pela liberação, em agosto, do cartão com a função débito para os clientes da conta do Nubank, a NuConta.