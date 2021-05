Nubank recebe aval do BC para compra da Easynvest

SÃO PAULO (Reuters) – O Nubank informou nesta terça-feira que recebeu aval do Banco Central para a compra da corretora Easynvest, enquanto avança em produtos de investimentos para sua base de cerca de 35 milhões de clientes no Brasil e se prepara para listar ações na bolsa.

O Nubank já havia recebido o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para o negócio, anunciado em setembro passado, envolvendo cerca de 1,5 milhão de clientes e 26 bilhões de reais de ativos sob custódia da Easynvest.

“Enquanto os trâmites finais da aquisição são tratados, o Nubank e a Easynvest avançam no plano de transição e integração dos serviços, em trabalho conjunto para os próximos passos. Por enquanto, as plataformas permanecem operando com experiências, aplicativos e centrais de atendimento distintos”, afirmou o Nubank em nota.

No mês passado, o Nubank havia anunciado sua primeira experiência para investimentos com o início dos testes de três fundos multimercado, com aplicações a partir de 1 real.

Também em abril, a Reuters publicou citando fontes que o Nubank iniciou preparativos para a listagem em bolsa nos Estados Unidos, o que pode ocorrer este ano.

(Por Aluisio Alves)

