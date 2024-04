Nubank obtém emprestimo de US$ 150 mi para operação da Colômbia junto ao DFC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 14:51 Para compartilhar:

A Nu Colombia, operação do Nubank no país da América Latina, obteve um empréstimo de US$ 150 milhões (o equivalente a R$ 755 milhões) junto ao DFC, agência de fomento dos Estados Unidos. A fintech utilizará os recursos para expandir as operações colombianas, com foco no aumento ao acesso a serviços financeiros em comunidades hoje pouco atendidas pelo sistema financeiro local.

No ano passado, o Nu Colombia obteve uma linha de cerca de US$ 265 milhões (R$ 1,330 bilhão) obtida junto ao IFC, braço de fomento do Banco Mundial.

No final de 2023, o Nu Colombia tinha mais de 800 mil clientes, e hoje, atende a todos os departamentos e a 92% das municipalidades da Colômbia. Embora a operação seja a menor entre as três do Nubank (as outras duas são Brasil e México), tem crescido, e em janeiro, anunciou a lista de espera para a Cuenta Nu, versão local da conta digital do neobanco.

“Estamos muito orgulhosos de que uma instituição como o DFC confiou em nós para continuar gerando um impacto positivo no país”, afirma a chefe das operações do Nu Colombia, Marcela Torres. “Este empréstimo reflete a confiança de instituições relevantes globalmente em nosso modelo de negócio, a força de nossa operação e de nossa equipe, e o progresso que fizemos em termos de dar acesso financeiro em um país como a Colômbia, em que ainda há baixa participação e em que 78% das pessoas continuam a usar dinheiro vivo como principal meio de pagamento.”

Desde 2021, o Nubank investiu cerca de US$ 330 milhões (R$ 1,660 bilhão) na Colômbia, montante que deve subir para US$ 500 milhões (R$ 2,515 bilhões) nos próximos dois anos.

“Estamos construindo a instituição financeira mais forte da América Latina e transformando as vidas de milhões de pessoas nos países em que operamos”, diz em nota a cofundadora e diretora de Crescimento do Nubank, Cristina Junqueira. “Estes empréstimo nos permitirá investir ainda mais em nossas operações na Colômbia para continuar acelerando o modelo de negócio do Nu enquanto estimulamos o desenvolvimento no país.”